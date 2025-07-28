Українські insurtech-рішення часом перевершують європейські. В UKASKO розповіли деталі

Платформа UKASKO, що є одним із лідерів українського insurtech-сектора, оголосила про ключові напрямки розвитку. Серед них головний акцент зроблено на експорті технологій.
Як розповів в інтерв'ю журналістам РБК-Україна CEO insurtech-платформи UKASKO Ярослав Льоля, українські рішення не просто відповідають вимогам міжнародних стандартів і європейських ринків, а в певних аспектах перевершують наявні аналоги.
"Ми чітко визначили три ключові вектори. По-перше, це ще глибша автоматизація процесів - уже впроваджуємо штучний інтелект для скорингу, обробки заявок і рекомендацій. По-друге, досягаємо ще більшої безшовної сумісності з e-commerce-системами, щоб запускати страхові продукти буквально на льоту - без технічних бар'єрів, з мінімальним втручанням і мінімальними інвестиціями партнерів", - розповів Ярослав Льоля.
Рішення UKASKO вже довели свою ефективність для операторів українського фінансового ринку і провайдерів страхових сервісів. Фінансові установи, страховики та інші партнери, які інтегрували платформу у свої процеси, відзначають експоненціальне зростання продажів без збільшення витрат на персонал або інвестицій у технічну інфраструктуру. Завдяки хмарній архітектурі та моделі через API, UKASKO забезпечує масштабованість, високу операційну ефективність і можливість швидкого запуску страхових продуктів.
UKASKO вже має в партнерському портфелі понад 20 страхових компаній, включно з INGO, ТАС, ВУСО, USG, "Княжа", "Оранта", більш ніж 2000 бізнес-партнерів і 4000 агентів по всій країні. Компанія виплатила понад 600 млн грн комісій, з яких третина - тільки за минулий рік.
Серед клієнтів і партнерів insurtech-платформи UKASKO також є фінансові інституції з міжнародним та іноземним капіталом.
"Добре знаємо їхні стандарти та вимоги. У процесі взаємодії з іноземними інституціями та бізнесом ми бачимо, що продукти UKASKO не просто відповідають міжнародним або європейським бізнес-стандартам чи сервісу - іноді наші рішення перевершують наявні на їхніх ринках елементи цифрової інфраструктури", - пояснив Ярослав Льоля.
Тому СЕО insurtech-платформи UKASKO бачить можливість виходу сервісу на міжнародні ринки.
"Третій напрямок - експорт. Наші продукти відповідають вимогам європейського ринку, тож ми маємо великий потенціал для масштабування, причому не як локальний гравець, а як міжнародний і європейський insurtech з українським корінням", - поділився CEO UKASKO.
Технологічна платформа працює у форматі хмарного бекенда для страхових і суміжних бізнесів, даючи змогу інтегрувати модуль страхування через API, підвищувати продажі та оптимізувати витрати.
Серед клієнтів - не тільки страховики, а й фінансові установи, e-commerce, служби таксі, АЗК, кафе та інші сервіси, що використовують страхування як інструмент лояльності або доданої цінності чи ще одне джерело доходу.
2025 року UKASKO стала лауреатом премії Асоціації українських банків як"Insurtech-прорив року", а також узяла участь у зустрічах з Єврокомісією, Європарламентом, Європейським центральним банком і Європейським інвестиційним банком у складі офіційної делегації українського фінансового бізнесу.
"Це була не просто презентаційна місія - це була взаємна валідація представників фінансового та технологічного бізнесу України та ЄС. Ми бачимо великий потенціал не тільки на внутрішньому ринку, а й для інтернаціоналізації сервісу", - заявив Ярослав Льоля.
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