Украинские insurtech-решения порой превосходят европейские. В UKASKO рассказали детали

"Мы четко определили три ключевых вектора. Во-первых, это еще более глубокая автоматизация процессов - уже внедряем искусственный интеллект для скоринга, обработки заявок и рекомендаций. Во-вторых, достигаем еще большей бесшовной совместимости с e-commerce-системами, чтобы запускать страховые продукты буквально на лету - без технических барьеров, с минимальным вмешательством и минимальными инвестициями партнеров", - рассказал Ярослав Лёля.

Решения UKASKO уже доказали свою эффективность для операторов украинского финансового рынка и провайдеров страховых сервисов. Финансовые учреждения, страховщики и другие партнеры, интегрировавшие платформу в свои процессы, отмечают экспоненциальный рост продаж без увеличения расходов на персонал или инвестиций в техническую инфраструктуру. Благодаря облачной архитектуре и модели через API, UKASKO обеспечивает масштабируемость, высокую операционную эффективность и возможность быстрого запуска страховых продуктов.

UKASKO уже имеет в партнерском портфеле свыше 20 страховых компаний, включая INGO, ТАС, ВУСО, USG, "Княжа", "Оранта", более 2000 бизнес-партнеров и 4000 агентов по всей стране. Компания выплатила свыше 600 млн грн комиссий, из которых треть - только за прошлый год.

Среди клиентов и партнеров insurtech-платформы UKASKO также есть финансовые институции с международным и иностранным капиталом.

"Хорошо знаем их стандарты и требования. В процессе взаимодействия с иностранными институциями и бизнесом мы видим, что продукты UKASKO не просто соответствуют международным или европейским бизнес-стандартам либо сервису — иногда наши решения превосходят существующие на их рынках элементы цифровой инфраструктуры", - объяснил Ярослав Лёля.

Поэтому СЕО insurtech-платформы UKASKO видит возможность выхода сервиса на международные рынки.

"Третье направление - экспорт. Наши продукты отвечают требованиям европейского рынка, так что мы имеем большой потенциал для масштабирования, причем не как локальный игрок, а как международный и европейский insurtech с украинскими корнями", - поделился CEO UKASKO.

Технологическая платформа работает в формате облачного бэкенда для страховых и смежных бизнесов, позволяя интегрировать модуль страхования через API, повышать продажи и оптимизировать расходы.

Среди клиентов - не только страховщики, но и финансовые учреждения, e-commerce, службы такси, АЗК, кафе и другие сервисы, использующие страхование как инструмент лояльности или добавленной ценности либо еще один источник дохода.