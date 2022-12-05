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Українські хокейні судді отримали призначення на чемпіонати світу

Фото: Андрій Кіча поїде на черговий чемпіонат світу (hsl.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України анонсувала участь вітчизняних арбітрів у престижних міжнародних турнірах у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Призначення на прийдешні форуми від Міжнародної федерації хокею отримали два українських рефері. Вони працюватимуть на дорослому ЧС-2023 і чемпіонаті світу серед збірних U-18.

Андрій Кіча матиме статус арбітра в турнірі національних команд у дивізіоні 1B. У ролі головного рефері він працював на чотирьох планетарних першостях. Перед цим він був лайнсменом на семи чемпіонатах світу та Олімпіаді-2010 у Ванкувері.

Натомість дебютантом міжнародних форумів стане Олег Серебряков. Він поїде на чемпіонат світу U-18 у дивізіоні A. У 2023 році турнір прийматиме словенський Блед.

"Певен, що наші представники виправдають довіру і достойно відпрацюють на обох турнірах", – лаконічно прокоментував запрошення українських арбітрів голова суддівського комітету ФХУ Максим Урда, який сам відпрацював на 15-ти світових першостях різних вікових категорій.

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