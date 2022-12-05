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Украинские хоккейные судьи получили назначения на чемпионаты мира

Фото: Андрей Кича поедет на очередной чемпионат мира (hsl.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины анонсировала участие отечественных арбитров в престижных международных турнирах в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Назначение на предстоящие форумы от Международной федерации хоккея получили два украинских рефери. Они будут работать на взрослом ЧМ-2023 и чемпионате мира среди сборных U-18.

Андрей Кича получит статус арбитра в турнире национальных команд в дивизионе 1B. В качестве главного рефери он работал на четырех планетарных первенствах. До этого он был лайнсменом на семи чемпионатах мира и Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

В свою очередь дебютантом международных форумов станет Олег Серебряков. Он поедет на чемпионат мира U-18 в дивизионе A. В 2023 году турнир будет принимать словенский Блед.

"Уверен, что наши представители оправдают доверие и достойно отработают на обоих турнирах", – лаконично прокомментировал приглашение украинских арбитров председатель судейского комитета ФХУ Максим Урда, который сам отработал на 15-ти мировых первенствах разных возрастов.

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