Українські хакери оприлюднили базу даних найбільшого мобільного оператора Ірану
Хакери з української групи HackYourMom "злили" в інтернет базу даних найбільшого мобільного оператора Ірану - IranCell.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Микити Книша, представника групи HackYourMom.
Він додав, що дані збираються, в тому числі, для знищення військових цілей в Ірані через поставку ним зброї.
"Не ми це почали, не треба було давати зброю для знищення українців", - написав Книш у своєму дописі.
І підкреслив, що, на його думку, іранські військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури - легітимна ціль для українських хакерів через поставки зброї, що знищує українців.
"Якщо чесно, то злили не тільки найбільшого сотового оператора, а майже весь технологічний сектор. Як і в РФ. Бо кіберджихад - він такий", - зауважив Книш.
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