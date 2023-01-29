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Украинские хакеры обнародовали базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана

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Украина, Воскресенье 29 января 2023 18:33
Украинские хакеры обнародовали базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана Фото: персональные дни абонентов мобильного оператора в Иране попали в интернет (facebook.com/knysh.nikita)
Автор: Татьяна Зарембо

Хакеры из украинской группы HackYourMom "слили" в интернет базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана - IranCell.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Никиты Кныша, представителя группы HackYourMom.

Он добавил, что данные собираются, в том числе, для уничтожения военных целей в Иране из-за поставки им оружия.

"Не мы это начали, не нужно было давать оружие для уничтожения украинцев", - написал Кныш в своем посте.

И подчеркнул, что, по его мнению, иранские военные объекты и объекты критической инфраструктуры - легитимная цель для украинских хакеров из-за поставок уничтожающего украинцев оружия.

"Если честно, то слили не только крупнейшего сотового оператора, а почти весь технологический сектор. Как и в РФ. Потому что киберджихад - он такой", - заметил Кныш.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что украинская киберармия атаковала российскую группу компаний ООО "Газпром". Хакеры получили доступ к информации об одном из крупнейших газовых месторождений россиян.

Кроме того, 3 ноября украинская ИТ-армия получила доступ к сети центрального банка Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что начальные онлайн-планы президента РФ Владимира Путина, похоже, не оправдались. Россия проиграла информационную войну в Украине, как и наземную, пишет британская разведка.

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