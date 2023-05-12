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Українські газовидобувники могли б експортувати до 10% свого газу, - експерт

Фото: українські газовидобувники могли б експортувати до 10% свого газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українським газовидобувникам потрібно надати квоти на експорт газу. В такому разі вони могли б експортувати до 10% свого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-фінансового директора "Укргазвидобування" та енергетичного експерта Євгена Палєнка.

За його словами, якщо після розробки балансу видобутку та споживання газу буде виявлено надлишок газу, то можна буде говорити про надання квот на експорт газу.

"Можливо треба думати про надання певних квот на експорт газу. Може десь до 10% від власного видобутку, щоб потрохи починати рухатися у цивілізований ринок", - сказав Палєнка.

Він також наголосив, що зараз приватні газовидобувники не мають можливості продати свій газ і цю проблему потрібно негайно вирішувати.

Нагадаємо, раніше колишній генеральний директор "Оператора газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон вважає, що експорт газу дасть змогу залучити додаткові кошти в держбюджет та підтримає економіку.

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