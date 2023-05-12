Українські газовидобувники могли б експортувати до 10% свого газу, - експерт

За його словами, якщо після розробки балансу видобутку та споживання газу буде виявлено надлишок газу, то можна буде говорити про надання квот на експорт газу.

"Можливо треба думати про надання певних квот на експорт газу. Може десь до 10% від власного видобутку, щоб потрохи починати рухатися у цивілізований ринок", - сказав Палєнка.

Він також наголосив, що зараз приватні газовидобувники не мають можливості продати свій газ і цю проблему потрібно негайно вирішувати.

Нагадаємо, раніше колишній генеральний директор "Оператора газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон вважає, що експорт газу дасть змогу залучити додаткові кошти в держбюджет та підтримає економіку.