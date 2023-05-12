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Украинские газодобытчики могли бы экспортировать до 10% своего газа, - эксперт

Фото: украинские газодобытчики могли бы экспортировать до 10% своего газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинским газодобытчикам нужно предоставить квоты на экспорт газа. В этом случае они могли бы экспортировать до 10% своего газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-финансового директора "Укргаздобычи" и энергетического эксперта Евгения Паленко.

По его словам, если после разработки баланса добычи и потребления газа будет выявлен избыток газа, то можно будет говорить о предоставлении квот на экспорт газа.

"Может быть, нужно думать о предоставлении определенных квот на экспорт газа. Может где-то до 10% от собственной добычи, чтобы понемногу начинать двигаться в цивилизованный рынок", - сказал Паленка.

Он также подчеркнул, что сейчас у частных газодобытчиков нет возможности продать свой газ и эту проблему нужно немедленно решать.

Напомним, ранее бывший генеральный директор "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон считает, что экспорт газа позволит привлечь дополнительные средства в госбюджет и поддержит экономику.

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