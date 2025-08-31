Українські експортери вже наступного року ризикують через CBAM, - експерт

"Я неодноразово писав про проблему з якою можуть зіткнутися українські експортери вже наступного року - оподаткування вуглецю,емітованого в процесі виробництва товарів. Неодноразово відзначав, що застосування CBAM є не цілком справедливим відносно України, адже 75% електроенергії, виробленої в Україні, - вуглецева нейтральна", - підкреслив він.

Попри "чисту" генерацію, за його словами, наразі в Україні немає інструментів, які б дозволяли нейтралізувати дію "вуглецевого" податку ЄС.

"Навіть якщо вся електроенергія, використана під час виробництва експортованого товару, була б вуглецево нейтральною. Але він з’явиться у випадку повної інтеграції українського ринку електроенергії із європейським (маркет-каплінг), що, як очікується, має відбутися в 2027 році", - пояснив експерт.

За його словами, лише єдиний ринок і автоматизована торгівля на біржових майданчиках дозволять забезпечити прозорість походження електроенергії, спожитої виробниками. Проте для цього потрібно змінити чинне регулювання.



"Єдина "проблема", що цей процес не почнеться, допоки не зміниться регулювання на вітчизняному ринку електроенергії. А це, зокрема, передбачає скасування прайс-кепів на сегментах ринку електричної енергії в наявному сьогодні вигляді", - наголосив Прокіп.

Він також зауважив, що в минулому промисловість фактично дотувалася за рахунок енергетики, але нині така модель більше не працює.

"А процеси європейської інтеграції зменшуватимуть поле для маневру, щоб енергетичні компанії могли ставати донорами інших галузей. Лише продумана промислова політика зможе допомогти розвиватися і енергетиці, і промисловості, бо обидві галузі сьогодні у вкрай складному становищі", - підсумував експерт.