Українські експедитори просять не допустити здорожчання контейнерних перевозок УЗ

"Це рішення, на нашу думку, ставить під загрозу подальший розвиток контейнерного залізничного сегмента, знижує його конкурентоспроможність і - що найважливіше - сприяє зростанню частки автотранспорту, який часто працює поза межами правового поля", - зазначається в документі.

За даними асоціації, понад 95% контейнерних вантажів у напрямку портів Великої Одеси та внутрішніх регіонів наразі доставляються автотранспортом. Основними причинами цього в АМЕУ називають гнучкість маршрутів, швидкість доставки (1 доба автомобілем проти 4–5 діб залізницею), а також менші витрати на "останній милі".

У зверненні також підкреслюється, що встановлення тарифної межі у 26 тонн суперечить міжнародним стандартам морської логістики та створює дискримінаційні умови для контейнерних перевезень, які ці стандарти дотримуються.

Крім того, АМЕУ звертає увагу на те, що контейнерні перевізники не мають доступу до пільг, передбачених для інтермодальних поїздів, які переважно використовуються для перевезення зернових.

У зв’язку з цим Асоціація міжнародних експедиторів України запропонувала:

• зупинити будь-які дії щодо перегляду тарифів на контейнерні перевезення вагою понад 26 тонн до завершення відкритих консультацій з учасниками ринку та експертною спільнотою;

• встановити граничний поріг застосування підвищених тарифів на рівні не нижче 28,5 тонн нетто, що відповідає міжнародним стандартам морських контейнерних перевезень;

• забезпечити рівний доступ до механізмів тарифного стимулювання для всіх операторів, включаючи контейнерних перевізників, на умовах, аналогічних до інтермодальних поїздів зернової групи;

• створити міжвідомчу робочу групу при Міністерстві розвитку громад та територій із залученням представників бізнесу, АТ «Укрзалізниця», ДРСУ та профільних асоціацій для розробки узгодженої довгострокової тарифної стратегії;

• розробити і впровадити державну програму підтримки залізничних контейнерних перевезень.