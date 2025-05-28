Украинские экспедиторы просят не допустить подорожания контейнерных перевозок УЗ

"Это решение, по нашему мнению, ставит под угрозу дальнейшее развитие контейнерного железнодорожного сегмента, снижает его конкурентоспособность и - что самое важное - способствует росту доли автотранспорта, который часто работает вне правового поля", - отмечается в документе.

По данным ассоциации, более 95% контейнерных грузов в направлении портов Большой Одессы и внутренних регионов в настоящее время доставляются автотранспортом. Основными причинами этого в АМЭУ называют гибкость маршрутов, скорость доставки (1 сутки автомобилем против 4-5 суток по железной дороге), а также меньшие затраты на "последнюю милю".

В обращении также подчеркивается, что установление тарифного предела в 26 тонн противоречит международным стандартам морской логистики и создает дискриминационные условия для контейнерных перевозок, которые эти стандарты соблюдают.

Кроме того, АМЭУ обращает внимание на то, что контейнерные перевозчики не имеют доступа к льготам, предусмотренным для интермодальных поездов, которые преимущественно используются для перевозки зерновых.

В связи с этим Ассоциация международных экспедиторов Украины предложила:

- остановить любые действия по пересмотру тарифов на контейнерные перевозки весом более 26 тонн до завершения открытых консультаций с участниками рынка и экспертным сообществом;

- установить предельный порог применения повышенных тарифов на уровне не ниже 28,5 тонн нетто, что соответствует международным стандартам морских контейнерных перевозок;

- обеспечить равный доступ к механизмам тарифного стимулирования для всех операторов, включая контейнерных перевозчиков, на условиях, аналогичных интермодальным поездам зерновой группы;

- создать межведомственную рабочую группу при Министерстве развития общин и территорий с привлечением представителей бизнеса, АО "Укрзализныця", ГРСУ и профильных ассоциаций для разработки согласованной долгосрочной тарифной стратегии;

- разработать и внедрить государственную программу поддержки железнодорожных контейнерных перевозок.