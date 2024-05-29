Українські екіпажі поскаржилися на танки Abrams та назвали їхні недоліки, - CNN

Українські захисники заявили виданню, що американський танк не має броні, яка здатна витримати сучасне озброєння.

"Його броня недостатня на даний момент. Вона не захищає екіпаж. Насправді сьогодні це війна безпілотників. Тому тепер, коли танк викочується, вони (росіяни - ред.) завжди намагаються їх підбити", - розповів боєць із позивним "Джокер" .

Інший військовий із позивним "Дніпро" зазначив, що Abrams є "ціллю номер один" для російських окупантів.

Представники 47-ї механізованої бригади розповіли журналістам, що 31 танк Abrams, який отримала Україна, задіяно біля лінії фронту у східних регіонах.

Незважаючи на заяви офіційних осіб США про те, що танки відвели від лінії фронту, українські захисники стверджують, що їх частина все ще в строю.

Члени екіпажу Abrams зазначили, що недоліки Abrams проявилися під час боїв за Авдіївку, коли водій втратив ногу через пробиття броні.

Також вони додали, що під час дощу або туману конденсат може вивести з ладу електроніку всередині танка.

За словами воїнів, США передали Україні не той тип боєприпасів для Abrams, який потрібний для ведення бойових дій.

"Те, що у нас є, призначене скоріше для прямих танкових боїв, що трапляється вкрай рідко. Набагато частіше ми працюємо як артилерія. Вам потрібно зруйнувати дерево чи будівлю. У нас був випадок, коли ми випустили 17 снарядів по дому, а він усе ще стояв", - заявив боєць з позивним "Джокер".