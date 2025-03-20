Українські дрони знищили ворожу РСЗВ "Град" на Покровському напрямку

За даними ОСУВ, на Покровському напрямку оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів вистежили під час пересування і зміни вогневої позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" росіян.

Після цього українські бійці прицільно вразили ворожу РСЗВ за допомогою дронів.

"Влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом", - заявили в угрупованні військ.

Відео майстерної роботи українських дронів показала 38 окрема бригада морської піхоти.

Що відомо про БМ-21 "Град"

БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 з установленою пусковою установкою 2Б5.

БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша", а також базою для інших систем, зокрема 9К55 "Град-1".

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, вчора у Харківській області ЗСУ залишили окупантів без зв’язку та техніки. Зокрема, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів знищили міномет, дві гармати, кілька "Уралів" і "буханок" росіян. Також ЗСУ вразили російських солдатів, однак кількість поранених і загиблих не уточнюється.

Нещодавно на Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.

Українські артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника. Унаслідок цього частина бронемашин була знищена, а інші - виведені з ладу.