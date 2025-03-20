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Українські дрони знищили ворожу РСЗВ "Град" на Покровському напрямку

Фото: російську РСЗВ "Град" вразили українські бійці (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Українські бійці продовжують нищити військову техніку росіян на східному напрямку фронту. Нещодавно вразили реактивну систему залпового вогню "Град" під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

За даними ОСУВ, на Покровському напрямку оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів вистежили під час пересування і зміни вогневої позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" росіян.

Після цього українські бійці прицільно вразили ворожу РСЗВ за допомогою дронів. 

"Влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом", - заявили в угрупованні військ. 

Відео майстерної роботи українських дронів показала 38 окрема бригада морської піхоти.

Що відомо про БМ-21 "Град"

БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 з установленою пусковою установкою 2Б5.

БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша", а також базою для інших систем, зокрема 9К55 "Град-1".

Успіхи українських бійців 

Нагадаємо, вчора у Харківській області ЗСУ залишили окупантів без зв’язку та техніки. Зокрема, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів знищили міномет, дві гармати, кілька "Уралів" і "буханок" росіян. Також ЗСУ вразили російських солдатів, однак кількість поранених і загиблих не уточнюється.

Нещодавно на Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.

Українські артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника. Унаслідок цього частина бронемашин була знищена, а інші - виведені з ладу.

Також українські військові вразили ворожу техніку на Донецькому напрямку. Оператори FPV-дронів завдали ударів по трасі, якою окупанти здійснювали логістику. В результаті пілоти FPV-дронів знищили ЗРК "Стріла-10", РСЗВ "Град" та ворожі авто.

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ПокровськЗбройні сили України