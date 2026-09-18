ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські дрони знищили пускову установку С-400, якою окупанти били по Києву

17:33 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони знищили пускову установку С-400, якою окупанти били по Києву Фото: російський комплекс С-400 (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили оборони у четвер, 17 вересня, знищили дронами FP-1 пускову установку С-400, якою окупанти обстрілювала Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point.

"17 вересня Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях. Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву, раніше він вже використовувався для ударів по столиці", - розповіли у компанії.

Зазначається, що ворожа пускова установка була знищена поблизу селища Порошино у Брянській області.

Що відомо про російський ЗРК С-400

С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для ураження літаків, безпілотників і крилатих ракет. Комплекс також має заявлені можливості з перехоплення деяких балістичних цілей.

До складу С-400 входять радіолокаційні станції, командний пункт і пускові установки. Для комплексу використовують ракети різних типів і дальності, а максимальна заявлена дальність ураження окремих повітряних цілей становить до 400 км.

Перші комплекси С-400 почали надходити на озброєння російської армії у 2007 році. Росія використовує їх як один із ключових елементів своєї системи протиповітряної оборони, зокрема розміщує такі комплекси на окупованому Кримському півострові.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили у Брянській області поблизу Вигоничів дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.

Крім того, в Міноборони України повідомили, що протягом серпня українські воїни уразили 17 систем ППО, серед яких і ЗРК С-400.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим