Українські дрони знищили пускову установку С-400, якою окупанти били по Києву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point.

"17 вересня Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях. Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву, раніше він вже використовувався для ударів по столиці", - розповіли у компанії.

Зазначається, що ворожа пускова установка була знищена поблизу селища Порошино у Брянській області.

Що відомо про російський ЗРК С-400

С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для ураження літаків, безпілотників і крилатих ракет. Комплекс також має заявлені можливості з перехоплення деяких балістичних цілей.

До складу С-400 входять радіолокаційні станції, командний пункт і пускові установки. Для комплексу використовують ракети різних типів і дальності, а максимальна заявлена дальність ураження окремих повітряних цілей становить до 400 км.

Перші комплекси С-400 почали надходити на озброєння російської армії у 2007 році. Росія використовує їх як один із ключових елементів своєї системи протиповітряної оборони, зокрема розміщує такі комплекси на окупованому Кримському півострові.