Українські дрони "знищили" американську бронетанкову бригаду, - WSJ

Американські та українські військові зустрілися на навчаннях у Німеччині, де відпрацьовували сценарії, наближені до реальних бойових умов. Під час одного з епізодів українські оператори безпілотників змогли виявити американські підрозділи та бронетехніку і перемогти на навчаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

На початку цього року американські військовослужбовці зустрілися з українськими операторами безпілотників під час військових навчань Combined Resolve у Німеччині.

Маневри проводять для відпрацювання максимально наближених до реальних бойових умов. Цього разу вони продемонстрували, наскільки складно традиційним військам діяти на полі бою, де активно використовуються розвідувальні та ударні безпілотники.

Українські дрони швидко виявили американську техніку

У навчаннях взяли участь близько 3500 американських військовослужбовців. Їхнім завданням було штурмувати позиції на армійському полігоні, які утримували сили умовного противника, посилені українськими військовими з 412-го полку Сил безпілотних систем Nemesis.

За словами джерел видання, українські оператори безпілотників без особливих труднощів виявляли американські підрозділи та бронетехніку, яка прибула в межах ротації з Форт-Худа в Техасі.

Американські військові були оснащені стандартними системами радіоелектронної боротьби та засобами протидії безпілотникам, повідомив представник армії.

Однак, за словами американських чиновників, українські оператори в ході навчань знищили американську бронетанкову бригаду.

Учасник маневрів розповів, що важка бронетехніка підіймала пил, завдяки чому її було легше виявляти українським розвідувальним дронам. Після цього до роботи долучалися безпілотники зі скиданням вибухівки та FPV-дрони, які атакували цілі.

Американську техніку доводилося "відновлювати"

Українські безпілотники знищували американську техніку настільки швидко, що її доводилося повертати до навчального сценарію як нові умовні одиниці.

Американський чиновник, обізнаний із перебігом навчань, повідомив, що техніку фактично доводилося «відновлювати», щоб маневри могли продовжуватися.

США повторювали сценарій протягом двох тижнів. За словами представника американської армії, підрозділи, які брали участь у наступних етапах, поступово покращували результати.

Військові стали краще розосереджуватися, маскувати техніку та використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

У середині навчань українські військові також перейшли на інший бік умовного протистояння. Там вони допомагали американцям ефективніше використовувати безпілотні технології під час наступальних операцій.

У США визнають, що мають чого повчитися в України

Досвід Combined Resolve не став для американської армії першим сигналом щодо необхідності вивчати український досвід ведення війни із застосуванням дронів.

За словами джерел, американська армія - не єдина сила НАТО, яка зіткнулася з перевагою українських операторів дронів під час навчань.

У травні минулого року українські оператори безпілотників, за даними джерела, також перевершили британські, естонські та інші сили НАТО, включно з американським контингентом, під час навчань у Балтійському регіоні.

Цієї весни шведські військові проводили навчання разом із союзниками по НАТО, де українські команди операторів дронів також показали кращі результати.