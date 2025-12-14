Українські дрони й артилерія зупинили наступ РФ на півдні Покровська

Російські війська 10 грудня намагалися здійснити прорив у напрямку села Гришине на півдні Покровська, використовуючи колону з мото- та квадроциклів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Зазначається, що спроба наступу відбулася паралельно з механізованим штурмом на іншій ділянці цього ж напрямку.
За наявною інформацією, противник зупинився в районі перерізаного логістичного маршруту, після чого українські підрозділи завдали по колоні прицільних ударів. Ураження здійснювали оператори безпілотників у взаємодії з артилерією.
Після розгрому колони залишки російської піхоти намагалися розосередитися в полі та лісосмугах, однак були знищені під час подальшої зачистки.
Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.
За його словами, після заслуховування доповідей командирів корпусів і підрозділів було визначено конкретні заходи для посилення оборонних рубежів і підвищення ефективності дій українських сил.
Водночас 12 грудня російський пропагандист Володимир Соловйов заявив про нібито повну окупацію Покровська, перебуваючи в центрі міста. Проте в 7-му корпусі ДШВ цю інформацію спростували, зазначивши, що противник не здатен прорвати оборону на півночі, а українські військові безперешкодно збили російський прапор за допомогою дрона.