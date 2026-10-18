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Украинские дроны ударили по мосту в Санкт-Петербурге, соединяющем две части города

11:21 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны ударили по мосту в Санкт-Петербурге, соединяющем две части города Фото: дроны ударили по мосту в Санкт-Петербурге, соединяющем две части города (Getty Images)
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Украинские дроны ночью 18 октября ударили по мосту в Санкт-Петербурге. Он соединяет две части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Как сообщается, дрон попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге.

Степень повреждений уточняется.

От моста до "Петербургского нефтяного терминала", который тоже горит после атаки беспилоников, около 4,5 км.

Это автомобильный металлический вантовый мост в Санкт-Петербурге, входящий в состав южной эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД) - платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города.

Мост соединяет Кировский и Василеостровский районы или Белый и Васильевский острова.

Его длина составляет 622 метра, ширина - 39 метров (8 полос движения).

Напомним, в ночь на 18 октября дроны массированно атаковали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Вероятно, поражен нефтеналивной порт, в трех аэропортах были введены ограничения.

Дроны также атаковали дата-центр соцсети "ВКонтакте" в Ленинградской области РФ. Пользователи жалуются на масштабный сбой, а часть Петербурга осталась без света.

Под Санкт-Петербургом также горит склад Ozon.

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