Українські дрони уразили рідкісну РЛС Росії вартістю понад 60 млн доларів

За даними військових, ураження відбулося 1 вересня поблизу населеного пункту Вишневе Запорізької області. Українські дрони поцілили безпосередньо в антену РЛС, а також в апаратну станцію машини радіолокації російського комплексу.

Що відомо про російську РЛС

Російська мобільна трикоординатна РЛС "Каста-2Е2" (39Н6) призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. Вона визначає координати об'єктів і передає їх до пунктів управління протиповітряної оборони противника.

Комплекс здатен фіксувати літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники, зокрема ті, що рухаються на наднизькій висоті. Зона огляду станції за дальністю становить від 5 до 150 кілометрів, а за висотою - до 6 кілометрів.

Малорозмірний дрон, який летить на висоті 60 метрів, ця РЛС може зафіксувати на відстані від 30 до 44 кілометрів. Точна дальність залежить від висоти щогли антени, яку росіяни можуть піднімати до 50 метрів.

Залежно від комплектації, орієнтовна вартість такої радіолокаційної станції починається від 60 млн доларів.