Українські дрони уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (відео)

"Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни", - повідомив Зеленський.

Також були влучання по пункту базування "Кронштадт" у Ленінградській області РФ, який є важливою військовою ціллю. Відстань від державного кордону України - понад 850 кілометрів.

У ССО уточнили, що у результаті ударів кількох дронів на об'єкті вирує пожежа.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Він забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. Ця торгівля є важливим джерелом поповнення військового бюджету ворога.