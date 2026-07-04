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Українські дрони уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (відео)

11:12 04.07.2026 Сб
1 хв
Він є важливим джерелом поповнення військового бюджету Росії
aimg Тетяна Степанова
Фото: українські дрони уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (Getty Images)

Сили оборони України у ніч на 4 липня атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. На обʼєкті вирує масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та пресслужбу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни", - повідомив Зеленський.

Також були влучання по пункту базування "Кронштадт" у Ленінградській області РФ, який є важливою військовою ціллю. Відстань від державного кордону України - понад 850 кілометрів.

У ССО уточнили, що у результаті ударів кількох дронів на об'єкті вирує пожежа.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Він забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. Ця торгівля є важливим джерелом поповнення військового бюджету ворога.

Атака дронів на Санкт-Петербург

Нагадаємо, цієї ночі у Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів, виникли пожежі. Місцеві пабліки повідомили про влучання в районі нафтового термінала та портової інфраструктури.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про запровадження режиму небезпеки через безпілотників.

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