Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)

"Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против России за эту войну сработали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру, зарабатывающую деньги для российской войны", - сообщил Зеленский.

Также было попадание по пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области РФ, который является важной военной целью. Расстояние от государственной границы Украины - более 850 километров.

В ССО уточнили, что в результате ударов нескольких дронов на объекте бушует пожар.

Петербургский нефтяной терминал является одним из ключевых балтийских узлов по экспорту российских нефтепродуктов. Он обеспечивает отправку танкеров в Африку, Ближний Восток и другие регионы. Эта торговля является важным источником пополнения военного бюджета противника.