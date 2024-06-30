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Українські дрони можуть летіти на 1300 км, але вони не замінять ракети, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна збільшила виробництво дронів та їх дальність до 1300 кілометрів. Однак безпілотники не замінять ракети.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Труді Рубін.

За словами Зеленського, Україна зараз має високотехнологічні дрони і змогла збільшити їх виробництво. Окрім того, їх далекобійність на сьогодні сягає понад 200 кілометрів.

"Тобто є сьогодні 1200, є понад 1300 кілометрів. Але ми повинні зрозуміти, що це дрон. І його потужність набагато менша, ніж ракети. У росіян теж є Шахеди, і ми навчилися їх збивати й більшість збиваємо. І не витрачаємо сьогодні вже ракети проти дронів. Ми навчились як з цим боротися. Так само і росіяни. Вони сьогодні страждають від наших дронових атак, але все одно вчаться", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що неможливо порівняти потужність удару дроном з потужністю ударом ракети. Так сам, як неможливо порівняти їх швидкість.

"Це різні засоби для різних цілей. Ми у будь-якому випадку розвиваємо ракетну індустрію, я впевнений, що у нас буде в цьому напрямку розвиток і успіх", - підкреслив він.

 

Виробництво дронів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна почала масове виробництво власних безпілотників. Дрони є одним з основних засобів ураження ворожої техніки по всій лінії фронту.

Україна виробляє як повітряні, так і морські дрони. Виробництво останніх надало значну перевагу у Чорному морі та допомогло знищити велику кількість російських кораблів.

Детально про виробництво морських дронів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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