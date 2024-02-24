Українські дрони матимуть ШІ. Україна підписала меморандум з німецькою компанією

У дронах українського виробництва буде використовуватись штучний інтелект. Сьогодні Україна підписала відповідний меморандум з німецькою компанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Сьогодні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони.

"Це ще один результат конференцій щодо спільного виробництва озброєнь, які відбувалися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. Зараз активно працюємо з європейськими країнами, шукаємо партнерів, розробляємо та озброюємось", - наголосив керівник ОП.

Він пояснив, що Helsing - це німецька компанія, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.

Зокрема дана компанія є партнером з Rheinmetall з 2022 року, а ще співпрацює з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року.

Мета меморандуму

Єрмак наголосив, що цей меморандум має конкретну мету - підсилення українських оборонних технологій та впровадження ШІ у БПЛА українського виробництва.

"Ми повинні бути на крок попереду у технологічній війні. І розуміємо чітко задачі, які стоять перед нами. ШІ у сучасній війні - це необхідність", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту.

Ми також писали, що Михайло Федоров назвав терміни, коли нові українські дрони за аналогом "Ланцета" з'являться на фронті.

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