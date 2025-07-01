Українські дрони "Лютий", що уразили Іжевськ, злітали незвичним чином: у чому особливість

Повідомляється, що українські дрони "Лютий", які здійснили цю далекобійну атаку, не мали шасі.

При цьому раніше для "Лютого" саме літаковий зліт був єдиним відомими типом пуску. З одного боку, це дозволяло його запускати без додаткового оснащення – без катапульти чи прискорювача.

З іншого, вимагало доволі неординарної організації запуску з супроводженням дрона під час злету. Вочевидь, для керування оператором за допомогою радіокерування розбігом, відривом та набором висоти дрона.

Прибравши систему фіксованих опор літального апарату, інженери отримали менший аеродинамічний спротив, та відповідно більшу дальність польоту. Відсутність шасі також позитивно вплинула на помітність на РЛС. В

одночас відмова від нього потребувало перегляду конструкції. Так, шасі тепер могло відпасти одразу після злету, або дрон могли запустити з даху авто, що розганяється до злітної швидкості дрона.