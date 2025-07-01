Українські дрони "Лютий", що уразили Іжевськ, злітали незвичним чином: у чому особливість

Українські ударні дрони "Лютий" сьогодні, 1 липня, атакували завод з виробництва "Шахедів" у російському Іжевську. При цьому, судячи з кадрів відео, безпілотники ЗСУ мали незвичну конструкцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Повідомляється, що українські дрони "Лютий", які здійснили цю далекобійну атаку, не мали шасі.
При цьому раніше для "Лютого" саме літаковий зліт був єдиним відомими типом пуску. З одного боку, це дозволяло його запускати без додаткового оснащення – без катапульти чи прискорювача.
З іншого, вимагало доволі неординарної організації запуску з супроводженням дрона під час злету. Вочевидь, для керування оператором за допомогою радіокерування розбігом, відривом та набором висоти дрона.
Прибравши систему фіксованих опор літального апарату, інженери отримали менший аеродинамічний спротив, та відповідно більшу дальність польоту. Відсутність шасі також позитивно вплинула на помітність на РЛС. В
одночас відмова від нього потребувало перегляду конструкції. Так, шасі тепер могло відпасти одразу після злету, або дрон могли запустити з даху авто, що розганяється до злітної швидкості дрона.
Ан-196 "Лютий" – це український дрон-камікадзе великої дальності. Вперше розробку цього дрона анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, що міг би доставити бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 кілометрів.
Перша серійна партія була готова в серпні 2023 року. 28 серпня 2023 року Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували базу 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному.
Також у кінці червня стало відомо, що Німеччина виділить Україні понад 100 млн євро на створення ударних безпілотників типу Ан-196, які мають радіус дії понад 2 тисячі кілометрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.