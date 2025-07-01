Украинские дроны "Лютый", поразившие Ижевск, взлетали необычным образом: в чем особенность

Сообщается, что украинские дроны "Лютый", которые совершили эту дальнобойную атаку, не имели шасси.

При этом ранее для "Лютого" именно самолетный взлет был единственным известным типом пуска. С одной стороны, это позволяло его запускать без дополнительного оснащения - без катапульты или ускорителя.

С другой, требовало довольно неординарной организации запуска с сопровождением дрона во время взлета. Очевидно, для управления оператором с помощью радиоуправления разбегом, отрывом и набором высоты дрона.

Убрав систему фиксированных опор летательного аппарата, инженеры получили меньшее аэродинамическое сопротивление, и соответственно большую дальность полета. Отсутствие шасси также положительно повлияло на заметность на РЛС. В

то же время отказ от него потребовал пересмотра конструкции. Так, шасси теперь могло отпасть сразу после взлета, или дрон могли запустить с крыши авто, которое разгоняется до взлетной скорости дрона.