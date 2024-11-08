Українські діти у Польщі залишилися без допомоги: про що мова

Програма "800 Плюс" (раніше "500 Плюс") є соціальною ініціативою польського уряду, що надає щомісячну фінансову підтримку в розмірі 800 злотих на кожну дитину в сім'ї.

Однак, за новими правилами, щоб мати право на цю допомогу, діти з України повинні відвідувати польські навчальні заклади: школи або дитячі садки.

За інформацією польського Міністерства освіти, з початку навчального року кількість українських дітей, які можуть претендувати на "800 Плюс", зменшилася на 20 000.

Це спричинено тим, що не всі батьки вирішили влаштувати своїх дітей до польських освітніх установ.

Водночас відомо, що у вересні 33 000 нових учнів з України пішли навчатися до польських шкіл, що свідчить про поступову інтеграцію дітей-біженців до місцевої системи освіти.

Однак не всі сім'ї мають змогу дотримуватись нових вимог, через що право на виплати втратила значна кількість українських біженців.

Українські біженці у Польщі

Українці, які поїхали до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продовжують отримувати допомогу як біженці. З 2022 року вона зменшилась, однак уряд Польщі не має на меті припинити підтримувати громадян України, які потребують тимчасового захисту.

Наприклад, раніше ми розповідали про те, що українці у Польщі можуть отримати допомогу з орендою житла.