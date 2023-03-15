Українські дипломати намагатимуться отримати дозвіл Швейцарії на реекспорт зброї, - Арахамія

Він зазначив, що Швейцарія обіцяє зберегти підтримку України, але водночас із цим, президент країни виступив проти дозволу на реекспорт зброї швейцарського виробництва, зазначивши, що нейтралітет для них зараз "важливий як ніколи".

За думкою Арахамії, Швейцарія вже не займає нейтральну позицію, адже країна підтримує санкції проти Росії.

"Ми наголошуємо на тому, що не повинно бути нейтралітету до геноциду і воєнних злочинів. Росія не бажає виводити свої війська з України, їхні ракети продовжують убивати наших людей. Ми змушені захищатися. А для цього потрібна зброя", - наголосив він.

Крім цього, керівник парламентської фракції СН зазначив, що Україна не схильна переоцінювати вагу останньої заяви президента Швейцарії про заборону реекспорту зброї. Адже президент у Швейцарії не є главою держави і обирається на 1 рік з-поміж членів Федеральної ради й виконує переважно представницькі функції.

Також він наголосив, що зараз у Швейцарії триває передвиборчий сезон, тож з’являється багато трактувань моделі швейцарського нейтралітету.

"Наші дипломати й діаспора планують працювати з елітами Швейцарії для того, щоб остаточно схилити громадську думку на нашу користь і розблокувати поставки швейцарської зброї країнами-партнерами", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що наразі Україна "дивиться на ситуацію з оптимізмом", адже це не перший раз, коли доводиться долати заперечення.