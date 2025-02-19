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Українські десантники знищили ворожу бронетехніку під час спроби штурму на Харківщині

Середа 19 лютого 2025 12:15
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Українські десантники знищили ворожу бронетехніку під час спроби штурму на Харківщині Фото: ЗСУ зупинили атаку противника на Харківщині (facebook.com_GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

На Харківщині десантники успішно відбили штурм російських військ. Вони завдали противнику значних втрат у техніці та особовому складі.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Росіяни намагалися атакувати українські оборонні позиції, проте в результаті інтенсивних бойових дій їм не вдалося досягти поставлених завдань.

Під час операції ворожі сили зазнали значних втрат у техніці та особовому складі, що включало знищення трьох бойових броньованих машин та одного танка.

Завдяки українським військовим командування змогло відбити штурм, не допустивши втрат позицій та погіршення тактичного положення.

Командування ЗСУ відзначило оперативну організацію та координацію дій підрозділів, що сприяло своєчасному нейтралізації агресивних дій противника.

Бої в Харьківській області

Ситуація у Куп'янську Харківської області залишається критичною: російські окупанти розташувалися надзвичайно близько до міста по всій лінії фронту, а саме місто регулярно зазнає обстрілів із застосуванням різних видів озброєння.

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