Українські десантники знищили ворожу бронетехніку під час спроби штурму на Харківщині

На Харківщині десантники успішно відбили штурм російських військ. Вони завдали противнику значних втрат у техніці та особовому складі.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Росіяни намагалися атакувати українські оборонні позиції, проте в результаті інтенсивних бойових дій їм не вдалося досягти поставлених завдань. Під час операції ворожі сили зазнали значних втрат у техніці та особовому складі, що включало знищення трьох бойових броньованих машин та одного танка. Завдяки українським військовим командування змогло відбити штурм, не допустивши втрат позицій та погіршення тактичного положення. Командування ЗСУ відзначило оперативну організацію та координацію дій підрозділів, що сприяло своєчасному нейтралізації агресивних дій противника.