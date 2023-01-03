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Українські десантники знищили позиції ворога під Бахмутом

Фото: українські десантники знищили позиції ворога під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українська артилерія накрила ворожі зміцнення поблизу Бахмута. Але так точно, що там окупантів майже не залишилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десатно-штурмові війська.

"За наведенням операторів БПЛА 71 окремої єгерської бригади ДШВ, наша артилерія накрила ворожі укріплення поблизу Бахмута. Та так влучно, що окупантів там майже не залишилося", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. І одночасно в реальному часі знімали хід атаки. Вони й зафіксували втрати окупантів - не менше десятка.

"Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за даними на ранок вівторка, 3 січня, українські військові ліквідували за добу 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108190 військових.

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