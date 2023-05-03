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Українські десантники знищили БМД та "Урал" росіян, залишивши їх без їжі та боєкомплекту

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Україна, Середа 03 травня 2023 12:05
Українські десантники знищили БМД та "Урал" росіян, залишивши їх без їжі та боєкомплекту Фото: ЗСУ знищили БМД та "Урал" росіян, залишивши їх без їжі та боєкомплекту (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники показали, як знищили БМД та "Урал" російських окупантів. Завдяки цьому російські військові залишилися не тільки без провіанту, але і без боєкомплекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Як розповіли артилеристи, "Урал" підвозив провізію окупантам, але росіяни лишилися і без їжі, і без вантажівки.

"Ще їхній БМД застряг в українському чорноземі, нам довелося «допомогти» йому. Потім позашляховик віз боєприпаси окупантам, але одним пострілом знищили машину разом з БК, тому горить так добре!" - повідомив Роман, артилерист 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Як повідомлялось, ЗСУ відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

Нагадаємо, за даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА.

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