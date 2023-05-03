Украинские десантники уничтожили БМД и "Урал" россиян, оставив их без еды и боекомплекта

Украинские десантники показали, как уничтожили БМД и "Урал" российских оккупантов. Благодаря этому русские военные остались не только без провианта, но и без боекомплекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска .

Как рассказали артиллеристы, "Урал" подвозил провизию оккупантам, но россияне остались и без еды, и без грузовика.

"Еще их БМД застрял в украинском черноземе, нам пришлось "помочь" ему. Потом внедорожник вез боеприпасы оккупантам, но одним выстрелом уничтожили машину вместе с БК, поэтому горит так хорошо!" - сообщил Роман, артиллерист 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.