"Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України не втомлюється виписувати квитки "на концерт до кобзона" недовоїнам зі 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, цього разу розвідувальний підрозділ десантників взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок у Курській області.

"Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що окупанти не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути", - зазначили у ДШВ.

Загалом було знищено 14 окупантів.

