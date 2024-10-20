Українські десантники взяли штурмом позицію окупантів у Курській області (відео)

Українські десантники взяли штурмом позицію окупантів у Курській області. Було ліквідовано 14 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України не втомлюється виписувати квитки "на концерт до кобзона" недовоїнам зі 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, цього разу розвідувальний підрозділ десантників взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок у Курській області.
"Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що окупанти не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути", - зазначили у ДШВ.
Загалом було знищено 14 окупантів.
За даними на вечір 19 жовтня, з початку доби на фронті було зафіксовано 138 бойових зіткнень. Найбільша кількість штурмів сталася на Курахівському, Покровському та Торецькому напрямках у Донецькій області.
Як констатують аналітики Інституту вивчення війни, у ЗСУ є успіхи під Куп'янськом. Тим часом фіксується просування російських окупантів у Курській області та поблизу Торецька, Покровська та Вугледара.
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