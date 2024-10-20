RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области (видео)

Фото: десантники ВСУ взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области. Были ликвидированы 14 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины не устает выписывать билеты "на концерт в кобзон" недовольным из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ", - говорится в сообщении.

По данным военных, на этот раз разведывательное подразделение десантников взяло штурмом враждебную позицию морпехов, размещенную в одной из посадок в Курской области.

"Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремителен, что оккупанты не то, что не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть", - отметили в ДШВ.

Всего было уничтожено 14 оккупантов.

Ситуация на фронте в Украине

По данным на вечер 19 октября, с начала суток на фронте были зафиксированы 138 боевых столкновений. Наибольшее количество штурмов произошло на Кураховском, Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.

Как констатируют аналитики Института изучения войны, у ВСУ есть успехи под Купянском. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов в Курской области и вблизи Торецка, Покровска и Угледара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурская областьВойна в Украине