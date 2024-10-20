Украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области (видео)

"Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины не устает выписывать билеты "на концерт в кобзон" недовольным из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ", - говорится в сообщении.

По данным военных, на этот раз разведывательное подразделение десантников взяло штурмом враждебную позицию морпехов, размещенную в одной из посадок в Курской области.

"Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремителен, что оккупанты не то, что не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть", - отметили в ДШВ.

Всего было уничтожено 14 оккупантов.