Украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области. Были ликвидированы 14 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины не устает выписывать билеты "на концерт в кобзон" недовольным из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ", - говорится в сообщении.
По данным военных, на этот раз разведывательное подразделение десантников взяло штурмом враждебную позицию морпехов, размещенную в одной из посадок в Курской области.
"Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремителен, что оккупанты не то, что не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть", - отметили в ДШВ.
Всего было уничтожено 14 оккупантов.
По данным на вечер 19 октября, с начала суток на фронте были зафиксированы 138 боевых столкновений. Наибольшее количество штурмов произошло на Кураховском, Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.
Как констатируют аналитики Института изучения войны, у ВСУ есть успехи под Купянском. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов в Курской области и вблизи Торецка, Покровска и Угледара.
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