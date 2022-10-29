Українські десантники влучно вдарили по позиції РФ на півдні, знищивши БК та живу силу

Десантники знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та БК російських окупантів на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗС України знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект російських окупантів в одному з районів на півдні України.
Українські військові здійснили вогневе ураження противника з британських 105-мм гаубиць L119.
Як повідомлялося, в селі Червонопопівка Луганської області ЗСУ знищили 20 окупантів. Ще 30 російських солдатів отримали поранення.
При цьому минулої доби ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 70250 своїх солдатів.
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