Українські десантники розповіли, як під час першого бою взяли в полон одразу 6 росіян

"Вони (росіяни - ред.) були "героями", поки думали, що я там один. Тому що вони чули тільки мене, бо я по рації з нашими спілкувався. А нас було двоє", - розповідає захисник з позивним "Джек".

За словами військових, до їхніх позицій під'їхала ворожа МТ-ЛБ, однак вони зуміли зупинити її за допомогою гранатомета, а потім з цієї бойової машини один окупант випав "головою вниз".

Після цього двоє українських десантників близько трьох годин відбивали атаку загарбників лише одним автоматом, оскільки другий під час бою було пошкоджено осколком.

"Загнали їх (росіян - ред.) у приміщення і там вже утримували. Одного із противників я знешкодив, поранив. У подальшому поранений загинув", - ділиться боєць із позивним "Джек".

Військові розповіли, що в якийсь момент окупанти почали переконувати їх припинити опір, стверджуючи, що, мовляв, все це нібито "лиш політика". Проте, коли росіяни зрозуміли, що все це марно, у хід пішли образи та залякування.

"Вони почали викидати зброю, коли зрозуміли, що у них немає шансів…Тоді до нас спустився останній штурмовик і ми вже почали зв'язувати і пакувати їх", розповіли військові.

Вони додають, що коли вже вели полонених окупантів, то до них підлетів російський дрон, який спробував здійснити скид на своїх же. Таким чином, росіяни хотіли добити своїх, щоб їх не забрали в полон.