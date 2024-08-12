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Українські десантники показали відео знищення збройних складів РФ

Автор: Наталія Кава

Українські десантники за допомогою безпілотників знищили склад зі зброєю росіян на одному з напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Зазначається, що ворога було виявлено за допомогою тепловізійних камер. Українські десантники зафіксували незаконне переміщення росіян а також їх склад зі зброєю.

"На останньому кадрі - детонація складу БК окупантів після прицільного скиду від нашого пілота. Любимо дивитись, як воно горить", - сказано у підписі до відео.

Ситуація на фронті

Станом на ранок понеділка, 12 серпня, Сили оборони знищили ще 1080 російських терористів. Також вчора ЗСУ знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 65 артсистем, 73 дрони та іншу техніку ворога.

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