Українські десантники показали, як беруть в полон окупанта (відео)

Як окупанту здатися в полон

Російські військові можуть добровільно здатися в полон Силам оборони України за програмою "Хочу жити". Так, за даними на січень 2024 року, понад 220 окупантів із РФ здалися в полон, скориставшись таким варіантом.

Додамо, що програму "Хочу жити" в Україні створили ще у 2022 році.

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