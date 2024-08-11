UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські десантники показали, як беруть в полон окупанта (відео)

Фото: українські десантники взяли в полон окупанта (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники взяли у полон росіянина. Усю операцію знімав дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Спільна робота співробітників військової контррозвідки СБУ з військовослужбовцями 95-ї бригади ДШВ під час проведення агітаційних заходів на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

На відео один з російських військових прийняв рішення здатися у полон. 

"Дрон під час польоту транслював інформацію про можливість здатися в полон, що росіянину гарантують життя та гарне ставлення", - додали військові.

Як окупанту здатися в полон

Російські військові можуть добровільно здатися в полон Силам оборони України за програмою "Хочу жити". Так, за даними на січень 2024 року, понад 220 окупантів із РФ здалися в полон, скориставшись таким варіантом.

Додамо, що програму "Хочу жити" в Україні створили ще у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні