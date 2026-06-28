Українські десантники до Дня Конституції приготували окупантам особливу пошту

Листівки виготовили бійці відділення психологічної підтримки персоналу та групи безпеки застосування військ бригади.

У тексті звернення прописано покроковий алгоритм дій для росіян, які хочуть зберегти життя.

У зверненні наголошено: українська земля випалить кожного, хто прийшов зі зброєю, але гарантує безпеку тим, хто складе її та здасться в полон.

"Повага до Конституції України та її суверенних кордонів - це те, чого окупантам доведеться навчитися в будь-якому випадку", - йдеться у повідомленні бригади.

Розповсюдження листівок організували за допомогою безпілотників: сотні екземплярів скинули безпосередньо на позиції противника.