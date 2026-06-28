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Українські десантники до Дня Конституції приготували окупантам особливу пошту

19:55 28.06.2026 Нд
1 хв
Сотні листівок дронами скинули прямо на ворожі позиції
aimg Валерія Абабіна
Фото: Військові ЗСУ скинули окупантам листівки про здачу в полон (Getty Images)

Військовослужбовці 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ напередодні Дня Конституції підготували для російських військових тираж листівок із закликом скласти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 71-шу окрему аеромобільну бригаду ДШВ.

Листівки виготовили бійці відділення психологічної підтримки персоналу та групи безпеки застосування військ бригади.

У тексті звернення прописано покроковий алгоритм дій для росіян, які хочуть зберегти життя.

У зверненні наголошено: українська земля випалить кожного, хто прийшов зі зброєю, але гарантує безпеку тим, хто складе її та здасться в полон.

"Повага до Конституції України та її суверенних кордонів - це те, чого окупантам доведеться навчитися в будь-якому випадку", - йдеться у повідомленні бригади.

Розповсюдження листівок організували за допомогою безпілотників: сотні екземплярів скинули безпосередньо на позиції противника.

Нагадаємо, в Україні з 2022 року діє державний проєкт "Хочу жить", створений Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

За його допомогою російські військові можуть добровільно здатися в полон, а їхні родичі - отримувати інформацію про долю близьких.

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