Украинские десантники ко Дню Конституции приготовили оккупантам особую почту

Открытки изготовили бойцы отделения психологической поддержки персонала и группы безопасности применения войск бригады.

В тексте обращения прописан пошаговый алгоритм действий для россиян, желающих сохранить жизнь.

В обращении подчеркнуто: украинская земля выжжет каждого, кто пришел с оружием, но гарантирует безопасность тем, кто сложит его и сдастся в плен.

"Уважение Конституции Украины и ее суверенных границ - это то, чему оккупантам придется научиться в любом случае", - говорится в сообщении бригады.

Распространение листовок было организовано с помощью беспилотников: сотни экземпляров сбросили непосредственно на позиции противника.