RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинские десантники ко Дню Конституции приготовили оккупантам особую почту

19:55 28.06.2026 Вс
1 мин
Сотни открыток дронами сбросили прямо на вражеские позиции
aimg Валерия Абабина
Фото: Военные ВСУ сбросили оккупантам листовки о сдаче в плен (Getty Images)

Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ в канун Дня Конституции подготовили для российских военных тираж открыток с призывом сложить оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 71-ю отдельную аэромобильную бригаду ДШУ.

Открытки изготовили бойцы отделения психологической поддержки персонала и группы безопасности применения войск бригады.

В тексте обращения прописан пошаговый алгоритм действий для россиян, желающих сохранить жизнь.

В обращении подчеркнуто: украинская земля выжжет каждого, кто пришел с оружием, но гарантирует безопасность тем, кто сложит его и сдастся в плен.

"Уважение Конституции Украины и ее суверенных границ - это то, чему оккупантам придется научиться в любом случае", - говорится в сообщении бригады.

Распространение листовок было организовано с помощью беспилотников: сотни экземпляров сбросили непосредственно на позиции противника.

Напомним, в Украине с 2022 года действует государственный проект "Хочу жить" , созданный Координационным штабом по обращению с военнопленными.

С его помощью русские военные могут добровольно сдаться в плен , а их родственники – получать информацию о судьбе близких.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеОккупанты