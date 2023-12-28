Українські будматеріали у відбудові можуть забезпечити мінімум 1,5 млрд доларів до Пенсійного фонд, - Шуляк

За її словами, згідно з останніми дослідженнями ринку будівельних матеріалів, 90% всього необхідного для післявоєнних відновлення і відбудови можуть забезпечити саме вітчизняні виробники. Втім, в деяких категоріях продукції відчувається суттєвий дефіцит.

Зокрема, йдеться про виробництво бетону, цементу, ПВХ, теплоізоляційних матеріалів і навіть скла - жодного заводу, який би займався його виробництвом в Україні немає.

"Відбудова України, яка буде відбуватися за принципами Build Back Better, неможлива при застосуванні низькоякісних будматеріалів, які, на відміну від ЄС, в Україні і досі присутні у великій кількості. Наша проблема - величезний ринок фальсификату. Зокрема, у сегменті цементу його може бути до 40%. Аналогічна проблема на ринку вікон і дверей, адже те, що декларується як енергоефективне, взагалі не відповідає дійсності, але можливості перевірити це у споживача немає. Це ми бачимо, зокрема по програмі єВідновлення", - наголосила голова профільного комітету.

Саме тому, за словами Шуляк, зараз найбільш підходящий момент для створення гідних умов на ринку для виробників, що захочуть працювати в цих сегментах. На її думку, якщо запустити всі ці потужності, фінансовий профіт становитиме близько 63 млрд дол. Причому, 5,5 млрд дол з них зможуть піти сплату податків, щонайменше 1,5 млрд дол - до Пенсійного фонду. Крім цього, це величезна кількість нових робочих місць, зарплата на яких сукупно становитиме 5,6 млрд дол.

"І все це - лише у короткостроковій перспективі. Довгострокова - вихід наших виробників на ринок ЄС, але це неможливо без повноцінної імплементації Регламенту ЄС 305/2011. Для будівельної продукції він означає якість, яка необхідна для нашої відбудови", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні вже діють щонайменше 1300 гармонізованих стандартів ЄС, але для повноцінної імплементації ще біля 150 потрібно прийняти. Цим наразі займається Міністерство економіки разом з Національним органом стандартизації.

Крім цього, в Україні почали працювати над створенням мережі лабораторій, які перевірятимуть будматеріали на відповідність євростандартам. На сьогодні їх вже 13.