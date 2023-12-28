Украинские стройматериалы в восстановлении могут обеспечить минимум 1,5 млрд долларов в Пенсионный фонд, - Шуляк

По ее словам, согласно последним исследованиям рынка строительных материалов, 90% всего необходимого для послевоенного восстановления и восстановления могут обеспечить именно отечественные производители. Впрочем, в некоторых категориях продукции ощущается существенный дефицит.

В частности, речь идет о производстве бетона, цемента, ПВХ, теплоизоляционных материалов и даже стекла - ни одного завода, который занимался бы его производством в Украине нет.

"Восстановление Украины, которое будет происходить по принципам Build Back Better, невозможно при применении низкокачественных стройматериалов, которые, в отличие от ЕС, в Украине до сих пор присутствуют в большом количестве. Наша проблема - огромный рынок фальсификата. В частности, в сегменте цемента его может быть до 40%. Аналогичная проблема на рынке окон и дверей, ведь то, что декларируется как энергоэффективное, вообще не соответствует действительности, но возможности проверить это у потребителя нет. Это мы видим, в частности, по программе єВідновлення", - подчеркнула председатель профильного комитета.

Именно поэтому, по словам Шуляка, сейчас наиболее подходящий момент для создания достойных условий на рынке для производителей, которые захотят работать в этих сегментах. По ее мнению, если запустить все эти мощности, финансовый профит составит около 63 млрд долларов. Причем, 5,5 млрд долл. из них смогут пойти уплату налогов, по меньшей мере 1,5 млрд долл. - в Пенсионный фонд. Помимо этого, это огромное количество новых рабочих мест, зарплата на которых будет совокупно составлять 5,6 млрд дол.

"И все это - только в краткосрочной перспективе. Долгосрочная - выход наших производителей на рынок ЕС, но это невозможно без полноценной имплементации Регламента ЕС 305/2011. Для строительной продукции он означает качество, необходимое для нашего восстановления", - подытожила Шуляк.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине уже действуют по меньшей мере 1300 гармонизированных стандартов ЕС, но для полноценной имплементации еще около 150 нужно принять. Этим занимается Министерство экономики вместе с Национальным органом стандартизации.

Кроме того, в Украине начали работать над созданием сети лабораторий, которые будут проверять стройматериалы на соответствие евростандартам. На сегодня их уже 13.