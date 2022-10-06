Українські біженці застрягли на кордоні Росії та Естонії. В МЗС відреагували

Посольство України в Естонії співпрацює з компетентними органами для з'ясування ситуації на кордоні.

"Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України", - зазначив Ніколенко.

Що відбувається на російсько-естонському кордоні

Раніше влада Естонії заявляла, що кордоні з Росією виникла надзвичайна ситуація. Російські прикордонники блокують пропуск українців. Протягом останніх днів на кордоні виникли величезні черги. Повідомляє про тисячі людей.

В Естонії зазначають, що прикордонна служба швидко обслуговує українців, проте Росія пропускає лише декілька осіб на день. При цьому частина біженців перетинає кордон пішки, тому змушена ночувати на вулиці.

Місцеві видання з посиланням на волонтерів та очевидців повідомляють, що у чергах померло декілька людей.

Росія не пояснює причин довгих перевірок на кордоні та затримок.