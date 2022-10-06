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Українські біженці застрягли на кордоні Росії та Естонії. В МЗС відреагували

Фото: в МЗС відреагували на черги на кордоні Росії та Естонії (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні Росії та Естонії зібралися величезні черги, переважно з українських біженців. Україна з'ясовує проблему та тримає питання на особливому контролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Twitter.

Посольство України в Естонії співпрацює з компетентними органами для з'ясування ситуації на кордоні.

"Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України", - зазначив Ніколенко.

Що відбувається на російсько-естонському кордоні

Раніше влада Естонії заявляла, що кордоні з Росією виникла надзвичайна ситуація. Російські прикордонники блокують пропуск українців. Протягом останніх днів на кордоні виникли величезні черги. Повідомляє про тисячі людей.

В Естонії зазначають, що прикордонна служба швидко обслуговує українців, проте Росія пропускає лише декілька осіб на день. При цьому частина біженців перетинає кордон пішки, тому змушена ночувати на вулиці.

Місцеві видання з посиланням на волонтерів та очевидців повідомляють, що у чергах померло декілька людей.

Росія не пояснює причин довгих перевірок на кордоні та затримок.

Нагадаємо, що Росія також блокує виїзд українців до ЄС на кордоні з Латвією.

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