Українські біженці в Німеччині: як можна поїхати до України без втрати виплат

Українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, мають право їздити до України. Але поїздку треба узгодити із центром зайнятості, який надає виплати.

На який час можна виїжджати із Німеччини та що треба зробити перед подорожжю, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку для українців від Федерального відомства у справах міграції та біженців.

Правила відрізняються залежно від тривалості поїздки

Українці, які вже мають дозвіл на перебування та відповідну довідку згідно зі ст. 24 Закону про перебування іноземних громадян на території Німеччини, можуть поїхати до України і будь-коли повернутися до Німеччини.

Але з тривалістю перебування в Україні слід визначитися заздалегідь, бо залежно від цього застосовуються різні правила та приписи. Поїздки класифікуються так:

короткострокові поїздки – до 3 тижнів на рік (21 календарний день);

довгострокові – до 6 місяців;

повернення в Україну.

Від тривалості поїздки залежатиме дозвіл на перебування в Німеччині та виплати соціальної допомоги Bürgergeld.

"Якщо вам надано тимчасовий захист, ви можете виїжджати на батьківщину максимум на три тижні (21 календарний день) на рік з урахуванням вихідних і святкових днів, а потім повертатися до Німеччини. У такому випадку, якщо центр зайнятості (Jobcenter) дав згоду на вашу поїздку, виплата соціальної допомоги не припиняється і ваша реєстрація в Німеччині залишається дійсною", - пояснюється на урядовій сторінці для українців.­

Зазначається, що причина короткої поїздки має бути тимчасовою, інакше Німеччина має право анулювати дозвіл на проживання.

"Наприклад, якщо ви їдете до України з метою початку навчання або для тривалого догляду за членом сім'ї – це може вважатися нетимчасовою

причиною і призвести до анулювання посвідки на проживання. Важливо заздалегідь, краще за все за 1-2 тижні, подати заяву до центру зайнятості електронною поштою або особисто", - попереджають біженців.­

У заяві до центру зайнятості треба зазначити тривалість поїздки, орієнтовні дати виїзду з країни та в’їзду до країни, а також пункт призначення. Це можна написати у листі в довільній формі.

Фото: Про тривалість поїздки треба попередити центр зайнятості (gettyimages.com)

Що треба зробити перед поїздкою

Перед виїздом в Україну біженцям також рекомендують перевірити термін дії посвідки на проживання, і при необхідності подати заяву на її продовження. Це також актуально і для довгострокових поїздок.

Якщо тривалість поїздки становить від 3 до 6 тижнів, соціальна допомога виплачується лише за три тижні.

"Якщо поїздка триває більше шести тижнів, виплата соціальної допомоги, як правило, припиняється. Для її отримання вам доведеться повторно подавати заяву після повернення до Німеччини. Окрім того, ви зобов’язані проінформувати центр працевлаштування про поїздку до виїзду з країни", - пояснюють на сторінці для українців у Німеччині.

Дозвіл на проживання анулюється, якщо людина не перебуває на території Німеччини довше 6 місяців.

"Імміграційні органи можуть продовжити цей період на термін більше шести місяців, перш ніж він завершиться, але не після його завершення, якщо ви можете довести, що ваша тривала відсутність має лише тимчасовий характер", - пояснюють українцям.