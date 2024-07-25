Украинские беженцы в Германии: как можно поехать в Украину без потери выплат

Украинцы, получившие временную защиту в Германии, имеют право ездить в Украину. Но поездку нужно согласовать с центром занятости, который предоставляет выплаты.

На какое время можно выезжать из Германии и что нужно сделать перед путешествием, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу для украинцев от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Правила отличаются в зависимости от продолжительности поездки

Украинцы, уже имеющие разрешение на пребывание и соответствующую справку согласно ст. 24 Закона о пребывании иностранных граждан на территории Германии, могут поехать в Украину и в любое время вернуться в Германию.

Но с продолжительностью пребывания в Украине следует определиться заранее, потому что в зависимости от этого применяются разные правила и предписания. Поездки классифицируются следующим образом:

краткосрочные поездки – до 3 недель в год (21 календарный день);

долгосрочные – до 6 месяцев;

возвращение в Украину.

От продолжительности поездки зависит разрешение на пребывание в Германии и выплаты социальной помощи Bürgergeld.

"Если вам предоставлена временная защита, вы можете выезжать на родину максимум на три недели (21 календарный день) в год с учетом выходных и праздничных дней, а затем возвращаться в Германию. В таком случае, если центр занятости (Jobcenter) дал согласие на ваше поездку, выплата социальной помощи не прекращается и ваша регистрация в Германии остается действительной", – объясняется на правительственной странице для украинцев.

Отмечается, что причина короткой поездки должна быть временной, в противном случае Германия имеет право аннулировать вид на жительство.

"Например, если вы едете в Украину с целью начала обучения или для длительного ухода за членом семьи – это может считаться невременной

причиной и привести к аннулированию вида на жительство. Важно заранее, лучше всего за 1-2 недели, подать заявление в центр занятости по электронной почте или лично", - предупреждают беженцев.

В заявлении в центр занятости следует указать продолжительность поездки, ориентировочные даты выезда из страны и въезда в страну, а также пункт назначения. Это можно написать в письме в произвольной форме.

Фото: О продолжительности поездки предстоит предупредить центр занятости (gettyimages.com)

Что нужно сделать перед поездкой

Перед выездом в Украину беженцам также рекомендуют проверить срок действия вида на жительство, и при необходимости подать заявление на его продление. Это также актуально и для долгосрочных поездок.

Если продолжительность поездки составляет от 3 до 6 недель, социальная помощь выплачивается только за три недели.

"Если поездка длится более шести недель, выплата социальной помощи, как правило, прекращается. Для ее получения вам придется повторно подавать заявление по возвращении в Германию. Кроме того, вы обязаны проинформировать центр трудоустройства о поездке до выезда из страны", - объясняют на странице для украинцев в Германии.

Разрешение на жительство аннулируется, если человек не находится на территории Германии дольше 6 месяцев.

"Иммиграционные органы могут продлить этот период на срок более шести месяцев до того, как он завершится, но не после его завершения, если вы можете доказать, что ваше длительное отсутствие носит лишь временный характер", - объясняют украинцам.