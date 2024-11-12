Українські біженці у Франції: які виплати та правила діють

Біженці з України можуть подати заяву на тимчасовий захист у Франції. Після отримання захисту українці мають право на медичну та матеріальну допомогу. Вони також можуть отримати дозвіл на роботу та підтримку в отриманні житла. Проте, якщо держава не зможе знайти житло, біженець отримуватиме 7,40 євро на день.

Що стосується матеріальної допомоги, вона виплачується щомісяця. Її розмір залежить від кількості людей у родині. На одну людину допомога на день становить 6,80 євро. На двох людей — 10,20 євро та на трьох людей – 13,60 євро. Матеріальна допомога на чотирьох і п’ятьох людей становитиме 17 € та 20,40 € відповідно.

До того ж, біженці з України можуть безкоштовно отримати їжу та речі першої необхідності. Для цього їм необхідно звернутися до однієї з громадських організацій.

Окрім тимчасового захисту, біженці можуть у майбутньому отримати французький паспорт. Така форма захисту передбачає передачу паспорта України та свідоцтва про народження. На період розгляду заявки про надання захисту, біженець не має право повертатися в Україну протягом 4 років, за винятком екстрених ситуацій.

Правила перебування біженців у Франції

Якщо біженець з України має власне авто, то він повинен мати “зелену карту” та страхове свідоцтво. Ці документи знадобляться на випадок огляду чи ДТП. Зауважимо, що система “зелена карта” - це угода, підписана декількома країнами щодо страхування автомобіля.

Також у Францію можна ввезти своїх домашніх тварин, але їх кількість обмежена до п’яти. Зокрема, собак, котів та тхорів дозволено ввозити за умов: наявності татуювання або електронного чіпу, імплантований під шкіру для їхньої ідентифікації. Окрім того, тварина повинна пройти первинну вакцинацію та ревакцинацію від сказу. А також, якщо було проведене лабораторне дослідження за зразком крові, результати якого доводели ефективність вакцинації тварини від сказу.

До того ж, біженець має право віддати свою дитину до дитячого садка, школи чи коледжу. Для цього слід звернутися до мерії за місцем проживання та подати заяву на прийом дитини до державної школи. Остаточне рішення про зарахування дитини до школи приймає директор навчального закладу.