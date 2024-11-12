ua en ru
Вт, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські біженці у Франції: які виплати та правила діють

Вівторок 12 листопада 2024 14:27
UA EN RU
Українські біженці у Франції: які виплати та правила діють Фото: Українські біженці у Франції (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Франція продовжила термін перебування біженців з України до березня 2025 року. Наразі тимчасовий захист для українців у Франції можна отримати строком на 6 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EnableMe.

Біженці з України можуть подати заяву на тимчасовий захист у Франції. Після отримання захисту українці мають право на медичну та матеріальну допомогу. Вони також можуть отримати дозвіл на роботу та підтримку в отриманні житла. Проте, якщо держава не зможе знайти житло, біженець отримуватиме 7,40 євро на день.

Що стосується матеріальної допомоги, вона виплачується щомісяця. Її розмір залежить від кількості людей у родині. На одну людину допомога на день становить 6,80 євро. На двох людей — 10,20 євро та на трьох людей – 13,60 євро. Матеріальна допомога на чотирьох і п’ятьох людей становитиме 17 € та 20,40 € відповідно.

До того ж, біженці з України можуть безкоштовно отримати їжу та речі першої необхідності. Для цього їм необхідно звернутися до однієї з громадських організацій.

Окрім тимчасового захисту, біженці можуть у майбутньому отримати французький паспорт. Така форма захисту передбачає передачу паспорта України та свідоцтва про народження. На період розгляду заявки про надання захисту, біженець не має право повертатися в Україну протягом 4 років, за винятком екстрених ситуацій.

Правила перебування біженців у Франції

Якщо біженець з України має власне авто, то він повинен мати “зелену карту” та страхове свідоцтво. Ці документи знадобляться на випадок огляду чи ДТП. Зауважимо, що система “зелена карта” - це угода, підписана декількома країнами щодо страхування автомобіля.

Також у Францію можна ввезти своїх домашніх тварин, але їх кількість обмежена до п’яти. Зокрема, собак, котів та тхорів дозволено ввозити за умов: наявності татуювання або електронного чіпу, імплантований під шкіру для їхньої ідентифікації. Окрім того, тварина повинна пройти первинну вакцинацію та ревакцинацію від сказу. А також, якщо було проведене лабораторне дослідження за зразком крові, результати якого доводели ефективність вакцинації тварини від сказу.

До того ж, біженець має право віддати свою дитину до дитячого садка, школи чи коледжу. Для цього слід звернутися до мерії за місцем проживання та подати заяву на прийом дитини до державної школи. Остаточне рішення про зарахування дитини до школи приймає директор навчального закладу.

Читайте також, чому українці менше їдуть до Франції, ніж до інших країн. Франція – одна з країн ЄС, у яких зменшується кількість українських біженців. У січні цього року там залишалися близько 65 тисяч людей із тимчасовим захистом.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Втрати РФ за добу склали майже 2000 військових, - Генштаб
Втрати РФ за добу склали майже 2000 військових, - Генштаб
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста