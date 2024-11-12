Украинские беженцы во Франции: какие выплаты и правила действуют

Франция продлила срок пребывания беженцев из Украины до марта 2025 года. Временную защиту для украинцев во Франции можно получить сроком на 6 месяцев.

Беженцы из Украины могут подать заявление на временную защиту во Франции. После получения защиты украинцы имеют право на медицинскую и материальную помощь. Они также могут получить разрешение на работу и поддержку в получении жилья. Однако если государство не сможет найти жилье, беженец будет получать 7,40 евро в день.

Что касается материальной помощи, то она выплачивается ежемесячно. Ее размер зависит от количества людей в семье. На одного человека помощь в день составляет 6,80 евро. На двух человек – 10,20 евро и на трех человек – 13,60 евро. Материальная помощь на четырех и пятерых человек составит 17 € и 20,40 € соответственно.

К тому же беженцы из Украины могут бесплатно получить еду и вещи первой необходимости. Для этого им необходимо обратиться в одну из общественных организаций.

Помимо временной защиты беженцы могут в будущем получить французский паспорт. Такая форма защиты предусматривает передачу паспорта и свидетельства о рождении. На период рассмотрения заявки о предоставлении защиты беженец не имеет права возвращаться в Украину в течение 4 лет, за исключением экстренных ситуаций.

Правила пребывания беженцев во Франции

Если беженец из Украины имеет свой автомобиль, то он должен иметь "зеленую карту" и страховое свидетельство. Эти документы понадобятся в случае осмотра или ДТП. Заметим, что система "зеленая карта" - это соглашение, подписанное несколькими странами по страхованию автомобиля.

Также во Францию ​​можно ввезти своих домашних животных, но их количество ограничено до пяти. В частности, собак, кошек и хорьков разрешено ввозить при наличии: татуировки или электронного чипа, имплантированного под кожу для их идентификации. Кроме того, животное должно пройти первичную вакцинацию и ревакцинацию от бешенства. А также, если было проведено лабораторное исследование по образцу крови, результаты которого доказали эффективность вакцинации животного от бешенства.

К тому же, беженец имеет право отдать своего ребенка в детский сад, школу или колледж. Для этого следует обратиться в мэрию по месту жительства и подать заявление на прием ребенка в государственную школу. Окончательное решение о причислении ребенка в школу принимает директор учебного заведения.