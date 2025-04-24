Українські біженці в Естонії залишаться без частини виплат: хто і які гроші втратить

Українські біженці в Естонії залишаться без частини грошової допомоги. Йдеться про виплати за програмою, що почала діяти у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на естонську національну телерадіомовну корпорацію ERR .

Про яку програму та виплати йдеться

У 2022 році в Естонії почала діяти програма, що передбачала можливість для українських біженців отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла - аби люди мали можливість знайти собі місце проживання в новій країні.

З червня 2022 року по квітень 2025 року таку компенсацію отримали майже 11 тисяч домогосподарств (при цьому 62% з них скористалися допомогою в Таллінні).

Максимальний розмір компенсації становив до 1200 євро на домогосподарство.

Проте зараз департамент соціального страхування Естонії й Талліннський департамент соціальної допомоги та охорони здоров'я завершують співпрацю, в межах якої громадянам виплачувалися ці кошти.

Отже, з травня 2025 року українцям припинять надавати компенсацію за оренду житла.

Крім того, не можна бути більше отримати грошову компенсацію за послуги перекладу.

Чи залишать українців в Естонії без підтримки

За словами керівниці відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс, підтримка українців "не зникає, а стає більш цілеспрямованою та стійкою".

"Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримку надають насамперед тим, хто клопочеться про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за направленням Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їхньої заяви", - пояснила вона.

Що відомо про виплати в інших регіонах Естонії

Згідно з інформацією ERR, Департамент соцстрахування розглядає можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими самоврядуваннями.

Це повинно забезпечити:

єдиний підхід до біженців з України по всій Естонії;

повернення до звичайного порядку.

Уточнюється, що "це також дасть змогу гарантувати, що підтримка, яку надають українським військовим біженцям, не залежатиме від місця їхнього проживання" (а лише від того, чи потребують вони допомоги під час переїзду з центру розміщення).