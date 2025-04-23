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Як змінилося відчуття щастя українців під час війни: дослідження КМІС

Середа 23 квітня 2025 10:00
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Як змінилося відчуття щастя українців під час війни: дослідження КМІС Фото: Як змінилося відчуття щастя українців під час війни (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Дослідження КМІС показало, що незважаючи на війну, більшість українців продовжують відчувати себе щасливими. Але порівняно з 2021 роком, рівень щастя знизився.

Про це заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна.

Трансформація ставлення до щастя українців відбулася на фоні війни. Протягом багатьох років проводяться опитування, щоб визначити, скільки людей відчувають себе щасливими.

"Але у 2022-му засумнівалися. Чи можемо ми таке запитувати, чи не стануть респонденти лаяти наших інтерв’юерів? І хто скаже, шо щасливий під час війни? Але все ж запитали", - сказав експерт.

Попри всі сумніви, результати показали, що рівень щастя не змінився суттєво. У грудні 2021 року 71% українців вказували на своє щастя, а в березні 2022 року цей показник знизився до 68%.

Наразі рівень щастя складає 58%, але кількість нещасних залишилася на рівні 16%, що вказує на стабільний психологічний стан більшості населення.

Щастя українців, як виявилося, можна уявити як дріб, де чисельник - досягнення людини (матеріальний рівень, стосунки тощо), а знаменник - її очікування та прагнення. Цей баланс визначає внутрішнє відчуття щастя навіть у важкі часи.

Нагадаємо, що за даними КМІС більшість українських біженців не планують повертатися в Україну після війни, зокрема через негативне ставлення в соціальних мережах та невизначеність ситуації вдома.

Лише третина з мільйонів біженців має намір повернутися.

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