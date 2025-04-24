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Украинские беженцы в Эстонии останутся без части выплат: кто и какие деньги потеряет

Четверг 24 апреля 2025 07:30
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Украинские беженцы в Эстонии останутся без части выплат: кто и какие деньги потеряет Беженцы из Украины в Эстонии потеряют часть выплат (фото: facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ирина Костенко

Украинские беженцы в Эстонии останутся без части денежной помощи. Речь идет о выплатах по программе, которая начала действовать в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию ERR.

О какой программе и выплатах идет речь

В 2022 году в Эстонии начала действовать программа, которая предусматривала возможность для украинских беженцев получить единовременную компенсацию расходов на аренду жилья - чтобы люди имели возможность найти себе место жительства в новой стране.

С июня 2022 года по апрель 2025 года такую компенсацию получили почти 11 тысяч домохозяйств (при этом 62% из них воспользовались помощью в Таллинне).

Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.

Однако сейчас департамент социального страхования Эстонии и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения завершают сотрудничество, в рамках которого гражданам выплачивались эти средства.

Следовательно, с мая 2025 года украинцам прекратят предоставлять компенсацию за аренду жилья.

Кроме того, нельзя будет больше получить денежную компенсацию за услуги перевода.

Оставят ли украинцев в Эстонии без поддержки

По словам руководительницы отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, поддержка украинцев "не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой".

"Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", - объяснила она.

Что известно о выплатах в других регионах Эстонии

Согласно информации ERR, Департамент соцстрахования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными самоуправлениями.

Это должно обеспечить:

  • единый подход к беженцам из Украины по всей Эстонии;
  • возвращение к обычному порядку.

Уточняется, что "это также позволит гарантировать, что поддержка, оказываемая украинским военным беженцам, не будет зависеть от места их проживания" (а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения).

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько беженцев вернется в Украину после войны.

Читайте также, как изменилось ощущение счастья украинцев во время войны.

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