Украинские беженцы в Эстонии останутся без части выплат: кто и какие деньги потеряет
Украинские беженцы в Эстонии останутся без части денежной помощи. Речь идет о выплатах по программе, которая начала действовать в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию ERR.
О какой программе и выплатах идет речь
В 2022 году в Эстонии начала действовать программа, которая предусматривала возможность для украинских беженцев получить единовременную компенсацию расходов на аренду жилья - чтобы люди имели возможность найти себе место жительства в новой стране.
С июня 2022 года по апрель 2025 года такую компенсацию получили почти 11 тысяч домохозяйств (при этом 62% из них воспользовались помощью в Таллинне).
Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.
Однако сейчас департамент социального страхования Эстонии и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения завершают сотрудничество, в рамках которого гражданам выплачивались эти средства.
Следовательно, с мая 2025 года украинцам прекратят предоставлять компенсацию за аренду жилья.
Кроме того, нельзя будет больше получить денежную компенсацию за услуги перевода.
Оставят ли украинцев в Эстонии без поддержки
По словам руководительницы отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, поддержка украинцев "не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой".
"Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", - объяснила она.
Что известно о выплатах в других регионах Эстонии
Согласно информации ERR, Департамент соцстрахования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными самоуправлениями.
Это должно обеспечить:
- единый подход к беженцам из Украины по всей Эстонии;
- возвращение к обычному порядку.
Уточняется, что "это также позволит гарантировать, что поддержка, оказываемая украинским военным беженцам, не будет зависеть от места их проживания" (а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения).
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько беженцев вернется в Украину после войны.
Читайте также, как изменилось ощущение счастья украинцев во время войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.