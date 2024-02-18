Українські біженці у Британії зможуть продовжити статус тимчасового прихистку: як це зробити

Спочатку для українських біженців було запроваджено особливі категорії віз із терміном дії три роки. Перші такі візи були видані у березні 2022 року і відповідно спливають у березні 2025-го. Вони дозволяють біженцям працювати в Сполученому Королівстві, а також дають їм доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних пільг.

Наразі громадяни України, які отримали право притулку відповідно до програм "Дома для України" та "Української сімейної програми", зможуть подавати заяви на продовження візи на 18 місяців за три місяці до закінчення терміну її дії.

Також повідомляється, що на продовження матимуть право і ті, хто отримав притулок у країні поза цими схемами. З моменту запуску програм для українців Британія надала притулок більш ніж 283 тисячам осіб, багато з яких було розміщено в британських сім'ях.

Українські біженці у Британії

Раніше повідомлялося, що українських біженців у Британії дивує нестача стоматологів у країні та складність отримати лікування зубів. Про це йдеться у дослідженні Бірмінгемського університету. Тож через недоступність стоматологічних послуг українці лікують зуби під час відвідин України.

Крім того, ми розповідали, як українські біженці можуть здобути освіту в Британії і скільки вона коштує.

Також раніше ми розповідали про те, як змінилися виплати українським біженцям у Європі у 2024 році.